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    Визначилася символічна збірна 17-го туру Прем'єр-ліги України на основі оцінок InStat (фото)

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    Визначилася символічна збірна 17-го туру Прем'єр-ліги України на основі оцінок InStat (фото)

    Прем'єр-ліга України склала символічну збірну найкращих футболістів

    На основі оцінок InStat Прем'єр-ліга склала символічну збірну найкращих футболістів за підсумком 17-го туру Чемпіонату УПЛ.

    Нагадаємо, що серед маси цифр цієї системи є списки топ-гравців за амплуа.

    Футболісти, які очолюють відповідні реєстри, входять у віртуальну 11-ку.

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    Як відомо, найкращим гравцем туру став півзахисник «Олександрії» Кирило Ковалець.

    Тренером туру було визнано наставника «Олександрії» Володимира Шарана.

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