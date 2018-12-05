Визначилася символічна збірна 17-го туру Прем'єр-ліги України на основі оцінок InStat (фото)
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Прем'єр-ліга України склала символічну збірну найкращих футболістів
На основі оцінок InStat Прем'єр-ліга склала символічну збірну найкращих футболістів за підсумком 17-го туру Чемпіонату УПЛ.
Нагадаємо, що серед маси цифр цієї системи є списки топ-гравців за амплуа.
Футболісти, які очолюють відповідні реєстри, входять у віртуальну 11-ку.
Як відомо, найкращим гравцем туру став півзахисник «Олександрії» Кирило Ковалець.
Тренером туру було визнано наставника «Олександрії» Володимира Шарана.