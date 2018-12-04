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    Найкращим гравцем 17-го туру Прем'єр-ліги України було визнано півзахисника «Олександрії» (відео)

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    Кирило Ковалець - Найкращим гравцем 17-го туру Прем'єр-ліги України було визнано півзахисника «Олександрії» (відео)
    Кирило Ковалець

    Ковалець значно випередив хавбека «Зорі» Сіласа

    Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 17-го туру Чемпіонату УПЛ.

    До складу експертної ради ввійшли Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Артур Валерко, Віктор Грачов, Ігор Яворський, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев.

    За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Олександрії» Кирило Ковалець, який у матчі з «Ворсклою» забив єдиний м’яч.

    Він значно випередив хавбека «Зорі» Сіласа.

    Зазначимо, що «Олександрія» після цієї перемоги продовжила серію без поразок до семи матчів.

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