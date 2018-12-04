Найкращим тренером 17-го туру Прем'єр-ліги став наставник «Олександрії»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Шаран

Український фахівець вдруге поспіль визнається найкращим тренером туру

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру Української Прем’єр-ліги сезону 2018/2019

Олександрійська команда після перемоги над «Динамо» захопила друге місце і тепер у першому зимовому турі повинна була відстоювати свої рубежі.

Суперниками ФК «Олександрія» стали полтавці, які напередодні зазнали розгромної поразки від експериментального складу «Арсеналу» (Лондон), тож були над мотивовані на матч чемпіонату.

Тим не менш, підопічним Володимира Шарана вдалося переграти «Ворсклу» на її полі з мінімальним рахунком.

Тож наш сьогоднішній лауреат – головний тренер ФК «Олександрія» Володимир Шаран.

Його підопічні залишаються другими в УПЛ, продовживши успішну серію.

У номінації «Тренер туру» Шаран отримав середній бал 4,6.

Цікаво, що Шарана раніше було визнано найкращим тренером минулого туру.

Як відомо, найкращим гравцем туру став півзахисник «Олександрії» Кирило Ковалець.