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    Визначилися найкращі футболісти сезону в Прем’єр-лізі

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    Віктор Циганков з&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; став одним з найкращих за підсумками чемпіонату України - Визначилися найкращі футболісти сезону в Прем’єр-лізі
    Віктор Циганков з «Динамо» став одним з найкращих за підсумками чемпіонату України
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    Зіграно заключні матчі чемпіонату України з футболу сезону-2018/19

    Напередодні відбулися матчі заключного 32-го туру чемпіонату України з футболу в Прем’єр-лізі.

    У чемпіонській групі володар титулу «Шахтар» переміг на виїзді «Львів» - 3:0 (Дентиньо, 65; Степаненко, 78; Матвієнко, 85). «Динамо» в меншості через вилучення на 32-й хвилині Алібекова здолало також на виїзді «Олександрію» - 2:0 (Циганков, 21, 69).

    А «Маріуполь» переміг вдома «Зорю» - 3:1 (Зубков, 66; Вакула, 67; Борячук, 90+4 – Піхальонок, 12 автогол).

    За підсумками змагань визначилися найкращі гравці чемпіонату за різними статистичними показниками.

    Так, найкращим бомбардиром став бразильський українець «Шахтаря» Жуніор Мораєш. Він зіграв у 27-ми матчах чемпіонату, в яких забив 19 м’ячів. Мораєш на один гол випередив динамівця Віктора Циганкова.

    Найкращим асистентом став бразильський півзахисник «Шахтаря» Тайсон. Він в 25-ти поєдинках віддав 12 результативних передач. Другим тут також став динамівець Циганков з відставанням в один пас.

    Натомість Циганков став найкращим за системою гол+пас. У 31-му матчі він забив 18 м’ячів та віддав 11 передач.

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