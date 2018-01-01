Визначилися найкращі легкоатлети січня в Україні

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів січня в Україні. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. І у чоловіків, і у жінок переможці цього разу здобули впевнену перевагу над іншими номінантами. Серед представниць чарівної статі усі три групи респондентів віддали перевагу Юлії Левченко, яка у перший



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Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів січня в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

І у чоловіків, і у жінок переможці цього разу здобули впевнену перевагу над іншими номінантами.

Серед представниць чарівної статі усі три групи респондентів віддали перевагу Юлії Левченко, яка у перший місяць року перемогла у Києві на «Різдвяних стартах» та на міжнародних змаганнях у Котбусі (Німеччина) з новим молодіжним рекордом України, 5-м результатом сезону у світі та нормативом на чемпіонат світу у приміщенні - 1 м 97 см.

У чоловіків не було рівних Олексію Касьянову – переможцю міжнародних змагань з багатоборств в Об'єрі (Франція) з третім результатом сезону у світі – 6016 очок.



Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників.

Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.