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    Визначилися найкращі легкоатлети січня в Україні

    Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників
    Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів січня в Україні. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. І у чоловіків, і у жінок переможці цього разу здобули впевнену перевагу над іншими номінантами. Серед представниць чарівної статі усі три групи респондентів віддали перевагу Юлії Левченко, яка у перший
    • Сьогодні, 09:16
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    Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників

    Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів січня в Україні.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    І у чоловіків, і у жінок переможці цього разу здобули впевнену перевагу над іншими номінантами.

    Серед представниць чарівної статі усі три групи респондентів віддали перевагу Юлії Левченко, яка у перший місяць року перемогла у Києві на «Різдвяних стартах» та на міжнародних змаганнях у Котбусі (Німеччина) з новим молодіжним рекордом України, 5-м результатом сезону у світі та нормативом на чемпіонат світу у приміщенні - 1 м 97 см.

    У чоловіків не було рівних Олексію Касьянову – переможцю міжнародних змагань з багатоборств в Об'єрі (Франція) з третім результатом сезону у світі – 6016 очок.

    Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників.

    Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

    чемпіонат світу Юлія Левченко легка атлетика
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