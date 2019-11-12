Визначилися учасники Різдвяної гонки з біатлону від України
Стадіон у Гельзенкірхені
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Виставкові змагання відбудуться в німецькому Гельзенкірхені
Визначилися учасники від України в Різдвяній гонці з біатлону. Виставкові змагання відбудуться 28 грудня в німецькому Гельзенкірхені.
Цього разу наш біатлон презентуватимуть Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина.
Формат Різдвяної гонки – змішана естафета команд по два учасники.
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Цього року в рамках події вперше відбудуться змагання серед юніорів. Від України в них виступатимуть Богдан Цимбал та Катерина Бех.