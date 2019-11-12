Визначилися учасники Різдвяної гонки з біатлону від України



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Стадіон у Гельзенкірхені Фейсбук

Виставкові змагання відбудуться в німецькому Гельзенкірхені

Визначилися учасники від України в Різдвяній гонці з біатлону. Виставкові змагання відбудуться 28 грудня в німецькому Гельзенкірхені.

Цього разу наш біатлон презентуватимуть Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина.

Формат Різдвяної гонки – змішана естафета команд по два учасники.

Цього року в рамках події вперше відбудуться змагання серед юніорів. Від України в них виступатимуть Богдан Цимбал та Катерина Бех.