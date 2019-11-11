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    Капітан жіночої збірної Франції з тенісу зламав ногу, святкуючи перемогу в Кубку Федерації

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    Капітан жіночої збірної Франції з тенісу зламав ногу, святкуючи перемогу в Кубку Федерації

    Збірна Франції в третій раз перемогла в цьому турнірі

    Капітан жіночої збірної Франції з тенісу Жюльєн Беннето зламав ногу, невдало впавши під час святкування перемоги підопічних у фіналі Кубка Федерації. Про це повідомив журналіст L'Equipe Кентен Мойні в своєму Twitter.

    У фінальному матчі, який відбувся в Перті (Австралія), збірна Франції здолала команду Австралії з рахунком 3-2.

    У вирішальній зустрічі Каролін Гарсія і Крістіна Младенович обіграли господарок корту Ешлі Барті і Саманту Стосур з рахунком 6:4, 6:3.

    Команди Австралії і Франції зіграли між собою вперше з 2000 року. Збірна Франції в третій раз перемогла в цьому турнірі. У попередній раз француженки виграли Кубок Федерації в 2003 році.

    У минулому році чемпіонками змагань стала чешки. У фіналі вони обіграли представниць США.

    теніс
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