Визначилися усі чвертьфінальні пари на чемпіонаті світу з хокею
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Збірні США і Канади залишаються фаворитами чемпіонату
IIHF
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На 83-му чемпіонаті світу з хокею, який триває у Словаччині, визначилися усі чвертьфінальні пари. На першому етапі команди були поділені на дві вісімки. В наступний етап потрапили по чотири найкращих.
Пари 1/4 фіналу сформувалися за традиційним принципом - перша з четвертою, друга з третьою.
Тож у чвертьфінальних поєдинках 23 травня зустрінуться:
США - РФ
Канада - Швейцарія
Фінляндія - Швеція
Чехія - Німеччина
Перших два матчі розпочнуться о 17:15, другі - о 21:15 за київським часом. Розклад поєдинків організатори оприлюднять найближчим часом.
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