Визначилися усі чвертьфінальні пари на чемпіонаті світу з хокею



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На 83-му чемпіонаті світу з хокею, який триває у Словаччині, визначилися усі чвертьфінальні пари. На першому етапі команди були поділені на дві вісімки. В наступний етап потрапили по чотири найкращих.

Пари 1/4 фіналу сформувалися за традиційним принципом - перша з четвертою, друга з третьою.

Тож у чвертьфінальних поєдинках 23 травня зустрінуться:

США - РФ

Канада - Швейцарія

Фінляндія - Швеція

Чехія - Німеччина

Перших два матчі розпочнуться о 17:15, другі - о 21:15 за київським часом. Розклад поєдинків організатори оприлюднять найближчим часом.