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    Визначилися усі чвертьфінальні пари на чемпіонаті світу з хокею

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    Збірні США і Канади залишаються фаворитами чемпіонату - Визначилися усі чвертьфінальні пари на чемпіонаті світу з хокею
    Збірні США і Канади залишаються фаворитами чемпіонату
    IIHF

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    На 83-му чемпіонаті світу з хокею, який триває у Словаччині, визначилися усі чвертьфінальні пари. На першому етапі команди були поділені на дві вісімки. В наступний етап потрапили по чотири найкращих.

    Пари 1/4 фіналу сформувалися за традиційним принципом - перша з четвертою, друга з третьою.

    Тож у чвертьфінальних поєдинках 23 травня зустрінуться:

    США - РФ
    Канада - Швейцарія
    Фінляндія - Швеція
    Чехія - Німеччина

    Перших два матчі розпочнуться о 17:15, другі - о 21:15 за київським часом. Розклад поєдинків організатори оприлюднять найближчим часом.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів групового турніру
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