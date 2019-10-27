Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу



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Кубок України з баскетболу ФБУ

Лише одна команда Суперліги вибула з боротьби

У Кубку України серед команд чоловіків відбулися всі матчі 1/16 фіналу.

До наступного раунду змагань вийшли усі команди Суперліги за виключенням «Харківських Соколів». «Соколи» перемогли в парі земляків з «Політехніка», однак порушили при цьому вимоги Регламенту змагань – одночасно на майданчику перебувало чотири легіонери при дозволених трьох. То ж команді зараховано технічну поразку, далі пройшов «Політехнік».

Уже на стадії 1/8 фіналу в двох парах зійдуться учасники провідного дивізіону: «Прометей» – «Одеса» та «Черкаські Мавпи» – «Київ-Баскет».

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 13-17 листопада та 20-24 листопада.

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КУБОК УКРАЇНИ

Чоловіки. 1/8 фіналу

КСЛІ-Київ-Баскет – Запоріжжя

Дніпро – Ніко-Баскет (Миколаїв)

Житомир — Хімік-2 (Южне)

Прометей (Кам’янське) – Одеса

Тернопіль-ТНЕУ – Політехник (Харків)

Дніпр-2 – Хімік (Южне)

Черкаські Мавпи – Київ-Баскет

Миколаїв – Кривий Ріг