Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу
Лише одна команда Суперліги вибула з боротьби
У Кубку України серед команд чоловіків відбулися всі матчі 1/16 фіналу.
До наступного раунду змагань вийшли усі команди Суперліги за виключенням «Харківських Соколів». «Соколи» перемогли в парі земляків з «Політехніка», однак порушили при цьому вимоги Регламенту змагань – одночасно на майданчику перебувало чотири легіонери при дозволених трьох. То ж команді зараховано технічну поразку, далі пройшов «Політехнік».
Уже на стадії 1/8 фіналу в двох парах зійдуться учасники провідного дивізіону: «Прометей» – «Одеса» та «Черкаські Мавпи» – «Київ-Баскет».
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 13-17 листопада та 20-24 листопада.
КУБОК УКРАЇНИ
Чоловіки. 1/8 фіналу
КСЛІ-Київ-Баскет – Запоріжжя
Дніпро – Ніко-Баскет (Миколаїв)
Житомир — Хімік-2 (Южне)
Прометей (Кам’янське) – Одеса
Тернопіль-ТНЕУ – Політехник (Харків)
Дніпр-2 – Хімік (Южне)
Черкаські Мавпи – Київ-Баскет
Миколаїв – Кривий Ріг