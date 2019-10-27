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    Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу

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    Кубок України з баскетболу - Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу
    Кубок України з баскетболу
    ФБУ

    Лише одна команда Суперліги вибула з боротьби

    У Кубку України серед команд чоловіків відбулися всі матчі 1/16 фіналу.

    До наступного раунду змагань вийшли усі команди Суперліги за виключенням «Харківських Соколів». «Соколи» перемогли в парі земляків з «Політехніка», однак порушили при цьому вимоги Регламенту змагань – одночасно на майданчику перебувало чотири легіонери при дозволених трьох. То ж команді зараховано технічну поразку, далі пройшов «Політехнік».

    Уже на стадії 1/8 фіналу в двох парах зійдуться учасники провідного дивізіону: «Прометей» – «Одеса» та «Черкаські Мавпи» – «Київ-Баскет».

    Матчі 1/8 фіналу відбудуться 13-17 листопада та 20-24 листопада.

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    КУБОК УКРАЇНИ
    Чоловіки. 1/8 фіналу

    КСЛІ-Київ-Баскет –  Запоріжжя
    Дніпро –  Ніко-Баскет (Миколаїв)

    Житомир — Хімік-2 (Южне)
    Прометей (Кам’янське) –  Одеса

    Тернопіль-ТНЕУ – Політехник (Харків)
    Дніпр-2 – Хімік (Южне)

    Черкаські Мавпи – Київ-Баскет
    Миколаїв – Кривий Ріг

    Кубок України баскетбол Федерація баскетболу України
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