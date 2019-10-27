Олімпійська чемпіонка Підгрушна розповіла про проблеми з серцем



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Олена Підгрушна Фейсбук

Кілька років спортсменка задихалася під час змагань

Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна розповіла про завдання на сезон та проблеми зі здоров’ям, які заважали останніми роками демонструвати високі результати.

«Так, проблеми були. Дякувати Богу, ми їх вчасно виявили та побороли. Останні два місяці я тренуюся на повну силу. Уже не боюся максимальної швидкісно-силової роботи. Міокардит – це серйозно, це – серце. Я жила з цим три роки. Тому й не було результату, я задихалася під час змагань. Хочу просто бути собою, отримати задоволення від сезону та показати свій теперішній максимальний рівень», - розповіла Підгрушна в коментарі iSport.

Олена Підгрушна виборола золоту медаль в естафеті в складі збірної України на Олімпіаді-2014.