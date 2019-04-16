Визначився чемпіон України з гандболу
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«Галичанка» вп'яте виграла чемпіонат України
Федерація гандболу України
Гандболістки львівської «Галичанки» перемогли за тур до фінішу
Команда львівського гандбольного клубу «Галичанка» достроково гарантувала собі перше місце Суперліги-2018/2019.
«Галичанка» перемогла головного конкурента ужгородський клуб «Карпати» з рахунком 25:16 (10:8) і достроково гарантувала собі перше місце Суперліги-2018/2019.
Це п’яте чемпіонство в історії клубу. Тріо команд групи А ще проведе останній тур у Львові, де «Карпати» та «Реал» поборються за срібло, а «Галичанка» вже у статусі володаря головного титулу зможе отримати привітання від своїх уболівальників.
Поєдинок «Галичанка» (Львів) - «Карпати» (Ужгород) відбувся у південному на Одещині 16 квітня.