Україна обіграла в гандбол Фарери і закріпилася на другому місці у відборі Євро-2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці впевнено розібралися з третім суперником Артем Худолєєв

Наша команда здобула другу перемогу у кваліфікаційному турнірі

Чоловіча збірна України з гандболу виграла свій другий матч у відбірному турнірі чемпіонату Європи-2020.

Сьогодні в київському Палаці спорту команда Сергія Бебешка перемогла збірну Фарерських островів.

Україна - Фарерські острови - 30:19 (17:12)

Україна: Геннадій Комок, Деревянкін; Сергій Онуфрієнко (6), Артем Козакевич (5), Станіслав Жуков (4), Владислав Остроушко (4), Захар Денисов (3), Тільте (3), Павло Гурковський (2), Андрій Акименко (2), Олександр Кириленко, Дмитро Тютюнник, Горіга, Южбабенко, Євген Жук. Тренер - Сергій Бебешко

10 квітня. Київ. Палац спорту. 3300 глядачів

Після трьох турів українці мають дві перемоги і поразку і з чотирма очками посідають у групі друге місце. Попереду тільки Данія, яка виграла обидва стартових матчі, а починаючи з 21:00 гратиме з чорногорцями. У Чорногорії і Фарер - по одному очку.

Читайте також: Збірна Данії вперше виграла чоловічий чемпіонат світу з гандболу

Наступний поєдинок наша команда проведе 13 квітня на виїзді проти тієї ж збірної Фарерських островів.