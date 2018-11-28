Власника італійського клубу «Сампдорія» запідозрили у відмиванні грошей



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Массімо Ферреро Фото взяте з calciomercato.com

Суд Рима заарештував € 2,6 млн з рахунків Массімо Ферреро та ще п'яти підозрюваних у даній справі

Італійська поліція заарештувала активи власника італійського футбольного клубу «Сампдорія» Массімо Ферреро через підозри у шахрайстві та відмиванні грошей.

Про це повідомляє «Газета.ru» з посиланням на портал Сalciomercato.

Суд Рима заарештував € 2,6 млн з рахунків Ферреро і «Сампдорії» та ще п'яти підозрюваних у даній справі.

За даними джерела, інтерес римської прокуратури до власника «Сампдорії» виник під час трансферу півзахисника Педро Обіанга в англійський «Вест Гем» влітку 2015 року. Після продажу Обіанга з казни італійського клубу зникло € 1,2 млн.

За версією представників Фінансової гвардії Італії, ці гроші були використані при помилкових рахунках-фактурах компаній Ферреро, а також для фінансування двох фільмів, створених двома іншими компаніями, що посилаються на Ферреро.

Власника клубу можуть визнати винним у розтраті, шахрайстві та використанні неправдивих рахунків-фактур, відмиванні грошей і використання грошей, активів або інших благ незаконного походження.

Ферреро став власником «Сампдорії» у 2014 році. Навесні 2017-го він був відсторонений від посади президента клубу, адже за італійськими законами це місце не може займати людина, яка перебуває під слідством.