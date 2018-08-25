Волинь приймає чемпіонат України з крос-триатлону



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Змагання відбудуться 26 серпня

Найближчої неділі Волинь прийматиме Polissia Challenge Cup, у межах якого атлети змагатимуться за непогані призові та титул чемпіона України.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації триатлону України.

Polissia Challenge Cup – це щорічні змагання з триатлону (спринт), які відбуваються на Волинському Поліссі.

Цього року вони також матимуть статус чемпіонату України з крос-триатлону.

Організатори обрали саме цей край для проведення змагань, адже річки, озера та ліси Волині будуть не тільки цікавими перешкодами на шляху спортсменів, але і дозволять відчути усю красу місцевої природи.

Традиційний маршрут змагання розпочинається біля озера Сомин у Турійському районі, а фініш – у селі Смідин Старовижівського району Волинської області.

Інтерактивна карта:

Змагання мають також доволі пристойний призовий фонд: чоловіки та жінки за перемогу отримають відповідно: І місце – 20 000 грн; ІІ місце – 15 000 грн; ІІІ місце – 10 000 грн.