Волинь приймає чемпіонат України з крос-триатлону
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Розсилка
Змагання відбудуться 26 серпня
Найближчої неділі Волинь прийматиме Polissia Challenge Cup, у межах якого атлети змагатимуться за непогані призові та титул чемпіона України.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації триатлону України.
Polissia Challenge Cup – це щорічні змагання з триатлону (спринт), які відбуваються на Волинському Поліссі.
Цього року вони також матимуть статус чемпіонату України з крос-триатлону.
Організатори обрали саме цей край для проведення змагань, адже річки, озера та ліси Волині будуть не тільки цікавими перешкодами на шляху спортсменів, але і дозволять відчути усю красу місцевої природи.
Традиційний маршрут змагання розпочинається біля озера Сомин у Турійському районі, а фініш – у селі Смідин Старовижівського району Волинської області.
Інтерактивна карта:
Змагання мають також доволі пристойний призовий фонд: чоловіки та жінки за перемогу отримають відповідно: І місце – 20 000 грн; ІІ місце – 15 000 грн; ІІІ місце – 10 000 грн.