Володарі «Золотого м’яча» проведуть жеребкування півфіналу Кубку України
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Пари півфіналістів Кубку України визначать 8 квітня
У Будинку футболу 8 квітня відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубку України. Церемонія почнеться о 14:00.
Участь у заході візьмуть володарі «Золотого м’яча» Олег Блохін та Ігор Бєланов. Журналісти матимуть нагоду поспілкуватися з легендами українського футболу після завершення церемонії, інформує прес-служба ФФУ.
Напередодні 7 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу національного Кубку. У них зустрічаються:
«Інгулець» (Петрове) — «Карпати» (Львів). Олександрія. КСК «Ніка». 14:00
«Львів» (Львів) — «Зоря» (Луганськ). Львів. Стадіон «Україна». 14:00
«Дніпро-1» (Дніпро) — «Ворскла» (Полтава). Дніпро. Стадіон «Дніпро-Арена». 17:00
«Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ). Харків. ОСК «Металіст». 17:00
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