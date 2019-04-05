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    Володарі «Золотого м’яча» проведуть жеребкування півфіналу Кубку України

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    Кубок України - Володарі «Золотого м’яча» проведуть жеребкування півфіналу Кубку України
    Кубок України
    ФФУ

    Пари півфіналістів Кубку України визначать 8 квітня

    У Будинку футболу 8 квітня відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубку України. Церемонія почнеться о 14:00.

    Участь у заході візьмуть володарі «Золотого м’яча» Олег Блохін та Ігор Бєланов. Журналісти матимуть нагоду поспілкуватися з легендами українського футболу після завершення церемонії, інформує прес-служба ФФУ.

    Напередодні 7 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу національного Кубку. У них зустрічаються:
    «Інгулець» (Петрове) — «Карпати» (Львів). Олександрія. КСК «Ніка». 14:00
    «Львів» (Львів) — «Зоря» (Луганськ). Львів. Стадіон «Україна». 14:00
    «Дніпро-1» (Дніпро) — «Ворскла» (Полтава). Дніпро. Стадіон «Дніпро-Арена». 17:00
    «Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ). Харків. ОСК «Металіст». 17:00

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