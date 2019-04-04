Несамовитий ажіотаж: шлях до Кубка «Карпати» продовжать не в Петровому, а через Олександрію



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На клубному стадіоні «Інгульця» - лише 1720 глядацьких місць ФК Карпати

Чвертьфінальний поєдинок між львів'янами й «Інгульцем» перенесено

У неділю, 7 квітня, відбудеться чвертьфінальний матч Кубка України між «Інгульцем» з Петрового та львівськими «Карпатами».

Планувалося, що поєдинок відбудеться на домашньому стадіоні «Інгульця», однак, зважаючи на підвищений ажіотаж, цю гру перенесено до Олександрії, на стадіон «Ніка», який вміщує 8000 глядачів. Незмінним залишився початок поєдинку – 14:00.

«Карпати» пов'язують з нинішнім розіграшем Кубка чималі сподівання. Цьогоріч виповнюється 50 років з того моменту, як львів'яни виграли перший і єдиний у клубній історії трофей - Кубок СССР-1969.