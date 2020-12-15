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    Володимир Кличко другим серед українців увійшов до міжнародної Зали слави боксу

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    Нові представники Зали слави - Володимир Кличко другим серед українців увійшов до міжнародної Зали слави боксу
    Нові представники Зали слави
    Світлина - Братство Кличків

    До Володимира відзнаку отримав його брат

    Легендарні боксери Володимир Кличко з України, американці Флойд Мейвезер і Андре Ворд включені в міжнародну Залу слави боксу, повідомляє BoxingScene. Американки Лейла Алі та Анн Вольфе перемогли у жіночій категорії. 

    Голосування щодо вибору нових членів Зали слави проводилося серед членів експертного журі. Кандидатами на включення були також екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Міґель Котто і екс-чемпіон в трьох вагах Джеймс Тоні, але їм забракло голосів.

    Стосовно обраних боксерів, то, нагадаємо, Володимир Кличко багато років утримував корону суперважкої ваги. Кар'єру завершив у 2017 році, достроково програвши британцеві Ентоні Джошуа. Відзначимо, що брат Володимира, Віталій Кличко, також член Зали слави боксу з 2018 року.

    Ворд був чемпіоном світу в двох вагових категоріях. З боксу пішов у статусі небитого бійця. В останньому поєдинку він достроково переміг росіянина Сєрґєя Ковальова. Стосовено Мейвезера, то за роки кар’єри він здобував звання чемпіона світу в п’яти дивізіонах. З боксером останній раз бився в 2015 році і переміг Андре Берто. У 2017 році Флойд провів зустріч за правилами боксу з екс-чемпіоном UFC Конором Макґреґором, але ірландець в тому бою дебютував серед профі.

     Читайте також: Німецький телеканал включив бої братів Кличків у топ-10 в історії. Весь список і відео двобоїв
    Теги: Віталій Кличко Володимир Кличко бокс Андре Ворд Флойд Мейвезер Лейла Алі Анн Вольфе
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