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    Володимир Кличко готує Голіфілда до бою з Тайсоном (відео)

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    Володимир Кличко і Евандер Голіфілд один проти одного на ринг не виходили - Володимир Кличко готує Голіфілда до бою з Тайсоном (відео)
    Володимир Кличко і Евандер Голіфілд один проти одного на ринг не виходили
    Фото - УНІАН

    Бій дідусів стає все реальнішим

    Екс-абсолютний чемпіон світу в двох дивізіонах, легендарний американець Евандер Голіфілд опублікував в Instagram відеоролик, на якому висвітлюється підготовка 57-річного боксера перед поверненням на професійний ринг. У тренувальному процесі бере участь і екс-володар чемпіонських титулів у суперважкому дивізіону, українець Володимир Кличко.

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    Допис, поширений Evander Holyfield (@evanderholyfield)

    Раніше Голіфілд в інтерв'ю Daily Mail заявив, що його команда продовжує вести переговори з Майком Тайсоном з приводу організації їх третього бою.

    «Ми з Майком одного разу говорили з стосовно виставкового поєдинку. Після цього його представники спілкувалися з моїми людьми. Наразі у нас немає угоди, але між нашими командами тривають переговори.

    Є впливові люди з різних країн, які хочуть, щоб ми це зробили. Мій принцип такий: давайте організуємо бій, якщо є можливість. Я буду собою, а Майк буде Майком. Я знаю, що з цього може вийти щось велике», - сказав Евандер.

    Нагадаємо, що обидва попередніх бої Голіфілд у Тайсона виграв. У 1996-му Евандер нокаутував Майка, а бій у 1997 році завершився достроково, бо Тайсон відкусив супернику шматочок вуха.

    В останнє Голіфілд виходив на ринг у травні 2011-го. Тоді він у Копенгагені нокаутував місцевого улюбленця Браяна Нільсена.

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    Володимир Кличко бокс Майк Тайсон Евандер Голіфілд Браян Нільсен
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