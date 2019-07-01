Володимир Кличко оприлюднив заяву щодо повернення в бокс



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Володимир Кличко theukrainians.org

Востаннє український боксер виходив у ринг 2017 року

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко спростував чутки щодо можливого поновлення професіональної кар’єри.

«Я непохитний у своєму рішенні про завершення кар’єри в боксі та переходу в іншу сферу. Я ніколи не вигравав так багато, як тоді, коли програв Джошуа. У мене багато перемог, але те, про що я дізнався після бою на «Уемблі», набагато важливіше будь-якого успіху. Раніше я думав, що невдача – не мій шлях. Але сьогодні знаю, що пристрасна поразка – шлях розвитку. Мій фокус змістився в іншу кар’єру», - передає слова Кличка The Sun.

Володимир Кличко поступився в останньому професіональному бою британцю Ентоні Джошуа 2017 року. Пізніше українець оголосив про завершення кар’єри.

Нещодавно повідомлялося, що стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку повернутися в ринг на 3 поєдинки за 80 мільйонів доларів.