Український боксер змусив Путіна встати під час виконання «Ще не вмерла»



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Путін не мав куди дітися Фото з соцмереж

Президент РФ відвідав боксерський турнір Європейських ігор, не очікуючи, що там лунатиме «Ще не вмерла...»

Велика прикрість трапилася з президентом РФ Владіміром Путіним. Прибувши в Мінськ на закриття ІІ Європейських ігор, він на запрошення організаторів відвідав сьогодні, 20 червня, фінальні бої боксерського турніру. І, на своє лихо, змушений був почути український славень на честь найкращого бійця світу в аматорському боксі Олександра Хижняка, котрий сьогодні впевнено переміг у ваговій категорії до 75 кілограмів.

Протокол є протокол. Організатори Європейських ігор - то не телеканал «Інтер». Вимкнути славень сусідньої країни, бо комусь він може не сподобатися, вони не можуть. Ось і довелося Путіну вперше за тривалий час підійматися з першими акордами музики авторства Михайла Вербицького з місця.

Зауважимо, що збірна України з боксу стала найкращою командою Європейських ігор у Мінську. наша команда виграла два золота, срібло і бронзу.