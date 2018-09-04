Володимир Кличко повернувся до спарингів (відео)



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Фото з Instagram Володимира Кличка

Розставання з коханою колишній боксер вирішив забути у ринзі?

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу у суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко, який рік тому заявив про завершення боксерської кар'єри, вкотре продемонстрував, що перебуває у відмінній формі та не розгубив навичок і вмінь.

Володимир на своїй сторінці в Instagram виклав уривок короткої спаринг-сесії.

«Я не можу це припинити, і я не хочу припиняти це. Це звичка, і я люблю її», - прокоментував відео українець.

«Я слідую за формулою, яка працювала у моєму випадку у будь-якій області діяльності: «Сила волі + мотивація + дисципліна = звичка!», - додав він.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що Володимир Кличко розстався зі своєю нареченою.