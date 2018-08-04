  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Володимир Кличко розстався зі своєю нареченою Хайден Панеттьєрі?

    • Розсилка
    Фото GettyImages - Володимир Кличко розстався зі своєю нареченою Хайден Панеттьєрі?
    Фото GettyImages

    ЗМІ стверджують, що дівчину вже бачили у компанії іншого чоловіка

    Усі обговорюють прогулянку 28-річної Хайден Панеттьєрі з таємничим незнайомцем.

    Окрім того, ЗМІ повідомляють, що вона та її 41-річний наречений Володимир Кличко офіційно оголосили про розрив.

    Що послужило причиною для такого серйозного рішення – невідомо, інформує E!Online.

    Американська актриса й український екс-боксер були разом протягом останніх дев'яти років.

    «На даний момент Хайден не перебуває у стосунках. Вони з Володимиром ділять обов'язки у вихованні доньки. Кайя більшу частину часу проводить зі своїм батьком і його родичами у Європі та Флориді. Вони також збираються утрьох з Хайден, як одна сім'я. Вони як і раніше залишаються важливою частиною у житті один одного», - розповіло близьке до пари джерело.

    Володимир почав зустрічатися з Хайден у 2009 році, а у 2013 році вони влаштували заручини, але до весілля справа так і не дійшла.

    У численних інтерв'ю актриса не раз говорила, що вони не хочуть квапити події.

    Проте у пари є спільна дочка Кайя Євдокія, якій у грудні цього року виповниться чотири роки, передає spletnik.ru.

    Володимир Кличко бокс весілля актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ