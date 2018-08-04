Володимир Кличко розстався зі своєю нареченою Хайден Панеттьєрі?



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ЗМІ стверджують, що дівчину вже бачили у компанії іншого чоловіка

Усі обговорюють прогулянку 28-річної Хайден Панеттьєрі з таємничим незнайомцем.

Окрім того, ЗМІ повідомляють, що вона та її 41-річний наречений Володимир Кличко офіційно оголосили про розрив.

Що послужило причиною для такого серйозного рішення – невідомо, інформує E!Online.

Американська актриса й український екс-боксер були разом протягом останніх дев'яти років.

«На даний момент Хайден не перебуває у стосунках. Вони з Володимиром ділять обов'язки у вихованні доньки. Кайя більшу частину часу проводить зі своїм батьком і його родичами у Європі та Флориді. Вони також збираються утрьох з Хайден, як одна сім'я. Вони як і раніше залишаються важливою частиною у житті один одного», - розповіло близьке до пари джерело.

Володимир почав зустрічатися з Хайден у 2009 році, а у 2013 році вони влаштували заручини, але до весілля справа так і не дійшла.

У численних інтерв'ю актриса не раз говорила, що вони не хочуть квапити події.

Проте у пари є спільна дочка Кайя Євдокія, якій у грудні цього року виповниться чотири роки, передає spletnik.ru.