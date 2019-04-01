Володимир Кличко: Усик – яскравий, молодий боєць. Буде приємно перемогти такого суперника



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Поки Володимир Кличко та Олександр Усик спарингували в тренувальному режимі Фото із соцмереж

Зустріч двох великих українців відбудеться у вересні

Колишній король суперважкої ваги Володимир Кличко повертається, причому повертається повноцінно. Ми вже повідомляли, що стрімінгова платформа DAZN в ході заключного раунду тримісячних переговорів переконала Володимира Кличка повернутися в ринг. Українець проведе три бої, які дозволять йому заробити 120 мільйонів доларів. Попередню пропозицію збільшили на 40 млн. За кожен бій українська легенда світового боксу отримає гонорар у розмірі 1 мільярд гривень.

Перший поєдинок відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський». Організація бою в Києві стане своєрідним подарунком старшому брату Віталію Кличку, оскільки боксерський вечір відбудеться 25 травня і буде одним з головних івентів у рамках святкування Дня Києва.

А ось другий бій Кличко-молодший вочевидь проведе у Великобританії. І суперником буде колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик. Сам Володимир в інтерв’ю британським ЗМІ підтвердив, що відповідні переговори вже ведуться.

«Олександр Усик – яскравий, молодий боєць, - сказав Кличко. – Буде приємно перемогти такого суперника. Україна – країна з великими боксерськими традиціями. Пора повертати усі пояси гевівейту в нашу державу».

Сповіщається, що Кличко й Усик вийдуть у ринг одне проти одного у вересні. Наразі ж Олександр готується до дебюту в суперважкому дивізіоні. 19 травня він проведе бій проти камерунця Карлоса Такама.