Володимир Кличко таки повертається. І проведе 25 травня бій у Києві



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Українець проведе три бої, які дозволять йому заробити 120 мільйонів доларів

Стрімінгова платформа DAZN в ході заключного раунду тримісячних переговорів переконала Володимира Кличка повернутися в ринг.

Українець проведе три бої, які дозволять йому заробити 120 мільйонів доларів. Попередню пропозицію збільшили на 40 млн. За кожен бій українська легенда світового боксу отримає гонорар у розмірі 1 мільярд гривень.

Перший боксерський поєдинок відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський». Організація бою в Києві стане своєрідним подарунком старшому брату Віталію Кличку, оскільки боксерський вечір відбудеться 25 травня і буде одним з головних івентів у рамках святкування Дня Києва.

Нагадаємо, свій останній поєдинок в столиці України Володимир Кличко провів 5 грудня 1998 року, коли в Палаці спорту несподівано поступився технічним нокаутом американцю Россу П’юритті. Це була перша поразка в професійній боксерській кар’єрі Володимира Кличка.

Про суперника Володимира і старт продажу квитків на бій буде оголошено найближчим часом.

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Джерело: Sportarena.com