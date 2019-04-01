Володимир Кличко таки повертається. І проведе 25 травня бій у Києві
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Українець проведе три бої, які дозволять йому заробити 120 мільйонів доларів
Стрімінгова платформа DAZN в ході заключного раунду тримісячних переговорів переконала Володимира Кличка повернутися в ринг.
Українець проведе три бої, які дозволять йому заробити 120 мільйонів доларів. Попередню пропозицію збільшили на 40 млн. За кожен бій українська легенда світового боксу отримає гонорар у розмірі 1 мільярд гривень.
Перший боксерський поєдинок відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський». Організація бою в Києві стане своєрідним подарунком старшому брату Віталію Кличку, оскільки боксерський вечір відбудеться 25 травня і буде одним з головних івентів у рамках святкування Дня Києва.
Нагадаємо, свій останній поєдинок в столиці України Володимир Кличко провів 5 грудня 1998 року, коли в Палаці спорту несподівано поступився технічним нокаутом американцю Россу П’юритті. Це була перша поразка в професійній боксерській кар’єрі Володимира Кличка.
Про суперника Володимира і старт продажу квитків на бій буде оголошено найближчим часом.
Джерело: Sportarena.com