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    Воротар «Маріуполя» має фантастичну статистику в Лізі Європи

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    Рустам Худжамов має в Лізі Європи роботи стільки, що вистачило б на весь сезон - Воротар «Маріуполя» має фантастичну статистику в Лізі Європи
    Рустам Худжамов має в Лізі Європи роботи стільки, що вистачило б на весь сезон
    Український футбол

    Рустам Худжамов – опора азовців у міжнародних матчах

    Перший поєдинок проти АЗ футболісти «Маріуполя» провели дуже боязко і поступилися супернику майже за всіма показниками.

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    Складно уявити, з яким рахунком завершився б цей поєдинок, якби не голкіпер азовців Рустам Худжамов, який відбив вісім ударів по своїх воротах.

    Торік досвідчений воротар теж корисно грав у Лізі Європи. У двох матчах із шведським «Юрґорденом» він відбив 14 ударів, а в домашній зустрічі із французьким «Бордо» - 11. Правда, в грі з французами, які забили три м'ячі, вихованець школи «Динамо» допустив грубий промах, але якщо команда весь час обороняється, то навантаження витримувати не так просто .

    У сумі виходить, що в чотирьох матчах Ліги Європи, зіграних за «Маріуполь», Худжамов відбив уже 33 удари.

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