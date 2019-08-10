Воротар «Маріуполя» має фантастичну статистику в Лізі Європи



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Рустам Худжамов має в Лізі Європи роботи стільки, що вистачило б на весь сезон Український футбол

Рустам Худжамов – опора азовців у міжнародних матчах

Перший поєдинок проти АЗ футболісти «Маріуполя» провели дуже боязко і поступилися супернику майже за всіма показниками.

Складно уявити, з яким рахунком завершився б цей поєдинок, якби не голкіпер азовців Рустам Худжамов, який відбив вісім ударів по своїх воротах.

Торік досвідчений воротар теж корисно грав у Лізі Європи. У двох матчах із шведським «Юрґорденом» він відбив 14 ударів, а в домашній зустрічі із французьким «Бордо» - 11. Правда, в грі з французами, які забили три м'ячі, вихованець школи «Динамо» допустив грубий промах, але якщо команда весь час обороняється, то навантаження витримувати не так просто .

У сумі виходить, що в чотирьох матчах Ліги Європи, зіграних за «Маріуполь», Худжамов відбив уже 33 удари.