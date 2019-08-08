«Маріуполь» стримав тиск АЗ в першому матчі кваліфікації Ліги Європи



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«Маріуполь» та АЗ перший матч зіграли в Одесі Фейсбук

Суперники зіграли в Одесі без забитих м’ячів

«Маріуполь» та АЗ не забили в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

«Маріуполь» (Україна) – АЗ (Нідерланди) – 0:0

«Маріуполь»: Худжамов - Полегенько, Биков, Чоботенко, Горбунов (Дава, 76) - Федорчук, Чех (Танковський, 63) - Чурко, Мишньов, Вакула – Тищенко (Кирюханцев, 86). Тренер – Олександр Бабич.

АЗ: Бізот - Влаар, Вейндал, Коопмейнерс, Свенссон - Ауеян, Мідтше, Стенгс – Вуйтенс (Класі, 73), Ідріссі, Боадю. Тренер – Арне Слот.

Попередження: Чех (26), Полегенько (90+3) – Свенссон (25), Боадю (60).

Суддя: М. Тикгаард (Данія).

8 серпня. Одеса. Стадіон «Чорноморець».

Перший гострий момент виник в дебюті зустрічі біля воріт гостей, коли Горбунов навішував у карний майданчик. Однак гості відповіли вже за кілька хвилин. Небезпечно прострілив Ідріссі. Футболісти АЗ швидко адаптувалися та впевнено взяли під контроль м’яч. Поступово небезпека на підступах до воріт Худжамова стала з’являтися все частіше. Гості після середини першої половини в шість разів переважали господарів за ударами в напрям воріт.

По перерві гості продовжили раз по раз турбувати Худжамова. В одному з епізодів м’яч після удару Бадю таки залетів у сітку воріт. Однак судді розгледіли, як гравець гостей підіграв собі рукою.

Гості за інерцією ще кілька разів потурбували Худжамова, та захист українців витримав.

Під кінець зустрічі вже маріупольці кілька разів перспективно вибігали в контрвипади. Втім і вони не довели свої атаки до взяття воріт.

Відтак усе в цій парі вирішиться за тиждень, 15 серпня, на полі АЗ.