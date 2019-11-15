«Ворсклу» очолив ще один колишній динамівець



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Юрій Максимов Твіттер

Напередодні тренерську посаду команди залишив Віталій Косовський

Полтавська «Ворскла» повідомила про призначення на тренерську посаду команди колишнього півзахисника київського «Динамо» та збірної України Юрія Максимова. Про терміни чинності угоди та інші подробиці наразі не повідомляється.

Він замінив на посаді колишнього одноклубника Віталія Косовського, який напередодні подав у відставку.

В Україні Максимов раніше уже працював з ЦСКА, «Оболонню», «Кривбасом» та донецьким «Металургом».