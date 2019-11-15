Колишні зірки «Динамо» гратимуть в першості Черкащини з футзалу



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Олег Гусєв dynamomania.com

Олега Гусєва та Олександра Алієва завявлено за черкаський «Карбон»

Колишні зіркові гравці київського «Динамо» Олег Гусєв та Олександр Алієв виступатимуть в першості Черкаської області з футзалу.

Гравців включено в заявку черкаської команди «Карбон», інформує «Табло».

Також у статусі почесних гостей команди в Черкасах очікую появу ще більш іменитих гравців: одного також з «Динамо», а іншого – з провідного європейського клубу.

Олег Гусєв виступав за київське «Динамо» з 2003 по 2018 рік. П'ятиразовий чемпіон та володар Кубка України, був капітаном команди.

Олександр Алієв виступав у складі киян з перервами з 2002 по 2013 рік. Чотириразовий чемпіон та володар Кубка України.