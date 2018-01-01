Вражаюча статистика ударів у бою Усик-Брієдіс
- Сьогодні, 11:05
-
Розсилка
Українець завдав у 1,5 рази більше ударів загалом
Під час півфіналу Всесвітньою боксерської суперсерії українець Олександр Усик переважав свого опонента – Майріса Брієдіса.
Зокрема українець завдав у 1,5 рази більше ударів загалом, дещо більшою була і кількість його влучань. Щоправда, похвалитися латвієць може процентним співвідношенням удари/влучність.
Про це свідчать дані, зібрані за допомогою комп’ютеризованої системи CompuBox.
Загалом Олександр завдав 848 удари, 212 з яких досягнули цілі, натомість Брієдіс пробивав 579 разів, а влучно – 195.
Зауважимо, що Усик активніше працював джебом – 550 (91) проти 137 (46), однак не забував українець і про силові, але все ж завдав їх менше, аніж його суперник – 298 (121) проти 442 (149).
Попри меншу загальну кількість ударів, сама статистика влучань у Брієдіса є кращою, однак за влучаннями силових ударів тріумфує український боксер.
Нагадаємо, уночі проти 28 січня відбувся бій Усик – Брієдіс. Поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю.
Джерело: 24 канал