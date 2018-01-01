Вражаюча статистика ударів у бою Усик-Брієдіс

Українець завдав у 1,5 рази більше ударів загалом

Під час півфіналу Всесвітньою боксерської суперсерії українець Олександр Усик переважав свого опонента – Майріса Брієдіса. Зокрема українець завдав у 1,5 рази більше ударів загалом, дещо більшою була і кількість його влучань. Щоправда, похвалитися латвієць може процентним співвідношенням удари/влучність. Про це свідчать дані, зібрані за



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Бій Усик-Брієдіс. Фото: К2

Українець завдав у 1,5 рази більше ударів загалом

Під час півфіналу Всесвітньою боксерської суперсерії українець Олександр Усик переважав свого опонента – Майріса Брієдіса.

Зокрема українець завдав у 1,5 рази більше ударів загалом, дещо більшою була і кількість його влучань. Щоправда, похвалитися латвієць може процентним співвідношенням удари/влучність.

Про це свідчать дані, зібрані за допомогою комп’ютеризованої системи CompuBox.

Загалом Олександр завдав 848 удари, 212 з яких досягнули цілі, натомість Брієдіс пробивав 579 разів, а влучно – 195.

Зауважимо, що Усик активніше працював джебом – 550 (91) проти 137 (46), однак не забував українець і про силові, але все ж завдав їх менше, аніж його суперник – 298 (121) проти 442 (149).

Попри меншу загальну кількість ударів, сама статистика влучань у Брієдіса є кращою, однак за влучаннями силових ударів тріумфує український боксер.

Нагадаємо, уночі проти 28 січня відбувся бій Усик – Брієдіс. Поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю.

Статистика ударів в бою Усик-Брієдіс

Джерело: 24 канал