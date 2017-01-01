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    Вукоєвіч: Суркіс запропонував Віді божевільний контракт

    До «Орлів» Віда повинен приєднатися 3 січня в Анталії
    Селекціонер «Динамо» Огнєн Вукоєвіч розповів, що президент клубу Ігор Суркіс намагався втримати Домагоя Віду у команді. Він зазначив, що Домагоя хотів щось змінити, і тільки тому перейшов у «Бешикташ». «Наш президент Ігор Михайлович Суркіс зробив все, а можливо, навіть більше, щоб втримати Віду. Запропонував йому,
    • Вчора, 21:13
    • Розсилка
    Огнєн Вукоєвіч
    Огнєн Вукоєвіч

    До «Орлів» Віда повинен приєднатися 3 січня в Анталії

    Селекціонер «Динамо» Огнєн Вукоєвіч розповів, що президент клубу Ігор Суркіс намагався втримати Домагоя Віду у команді.

    Він зазначив, що Домагоя хотів щось змінити, і тільки тому перейшов у «Бешикташ».

    «Наш президент Ігор Михайлович Суркіс зробив все, а можливо, навіть більше, щоб втримати Віду. Запропонував йому, незважаючи на складні часи, просто божевільний контракт, який ні в чому не поступається турецькому», - сказав Огнєн.

    «Але Домагою був потрібен новий виклик, він хотів щось змінити – тільки тому він і вирішив перейти в «Бешикташ», – розповів Вукоєвіч виданню sport-express.ua.

    Нагадаємо, що Віда був офіційно представлений у формі «Бешикташа».

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