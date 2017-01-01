Вукоєвіч: Суркіс запропонував Віді божевільний контракт

До «Орлів» Віда повинен приєднатися 3 січня в Анталії

Селекціонер «Динамо» Огнєн Вукоєвіч розповів, що президент клубу Ігор Суркіс намагався втримати Домагоя Віду у команді. Він зазначив, що Домагоя хотів щось змінити, і тільки тому перейшов у «Бешикташ». «Наш президент Ігор Михайлович Суркіс зробив все, а можливо, навіть більше, щоб втримати Віду. Запропонував йому,



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Огнєн Вукоєвіч

До «Орлів» Віда повинен приєднатися 3 січня в Анталії

Селекціонер «Динамо» Огнєн Вукоєвіч розповів, що президент клубу Ігор Суркіс намагався втримати Домагоя Віду у команді.

Він зазначив, що Домагоя хотів щось змінити, і тільки тому перейшов у «Бешикташ».

«Наш президент Ігор Михайлович Суркіс зробив все, а можливо, навіть більше, щоб втримати Віду. Запропонував йому, незважаючи на складні часи, просто божевільний контракт, який ні в чому не поступається турецькому», - сказав Огнєн.

«Але Домагою був потрібен новий виклик, він хотів щось змінити – тільки тому він і вирішив перейти в «Бешикташ», – розповів Вукоєвіч виданню sport-express.ua.

Нагадаємо, що Віда був офіційно представлений у формі «Бешикташа».