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    Віда офіційно представлений у формі «Бешикташа» (фото)

    До «Орлів» Віда повинен приєднатися 3 січня в Анталії
    Центральний захисник «Динамо» Домагой Віда, схоже, таки перебирається в «Бешикташ». Віда сфотографувався у футболці «Бешикташа» разом з керівниками «Орлів». Це фото блискавично розлетілася по турецьким ЗМІ. За інформацією Fanatik, зустріч хорвата з босами клубу пройшла 22 грудня в Стамбулі, і на ній
    • Сьогодні, 09:25
    • Розсилка
    Домагой Віда
    Домагой Віда

    До «Орлів» Віда повинен приєднатися 3 січня в Анталії

    Центральний захисник «Динамо» Домагой Віда, схоже, таки перебирається в «Бешикташ».

    Віда сфотографувався у футболці «Бешикташа» разом з керівниками «Орлів». Це фото блискавично розлетілася по турецьким ЗМІ.

    За інформацією Fanatik, зустріч хорвата з босами клубу пройшла 22 грудня в Стамбулі, і на ній сторони узгодили останні деталі контракту, який буде підписаний в самий найближчий час.

    До «Орлів» Віда повинен приєднатися 3 січня в Анталії, де вони будуть проводити тренувальний збір перед другою частиною сезону.

    Нагадаємо, 28-річний Домагой Віда грає за «Динамо» з 2013-го року і є основним захисником команди. В цілому на його рахунку 161 матч і 13 голів за киян (в цьому сезоні 18 матчів і 2 голи).

    Минулого літа захисник домовився за контрактом з «Бешикташем», але пропозиція турків не влаштувало «Динамо», так що Віда залишився в Києві аж до закінчення контракту в кінці цього року.

    На початку грудня несподівано з'явилася інформація, що «Динамо» погодило з Відой новий контракт, але підтвердження від офіційних осіб вона не знайшла.

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