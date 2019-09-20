WBC не змушуватиме Ломаченка негайно захищати титул



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Василь Ломаченко SN

Бій українця проти Девина Хейні може відбутися лише в віддаленій перспективі

WBC не змушуватиме українського чемпіона Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) негайно захищати титул проти обов’язкового претендента Девина Хейні (23-0, 15 КО). Про це заявив президент організації Маурисіо Сулеймані.

«У серпні Ломаченко виборов титул, але не планує виходити в ринг до кінця року. А наступного року в нього заплановано великий бій за титул абсолютного чемпіона. Так, є правила. Але нічого доброго, коли правила шкодять спорту. Ломаченко – рушійна сила в боксі. Коли Хейні та Абдуллаєв попросили провести бій за тимчасовий титул, ми погодилися. Вони попросили про це, хоча знали, що Ломаченко тривалий час не буде досяжним. Тому ми не збираємося змушувати його якнайшвидше захищати титул», - передає слова Сулеймана Vringe.com.

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