Боб Арум назвав ймовірного переможця Ломаченка



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Боб Арум BLH

Відомий промоутер бачить конкурента українського чемпіона

Очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум вважає тимчасового чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі Девина Хейні здатним у найближчому майбутньому скласти конкуренцію чемпіону світу за версіями WBC, WBA Super та WBO Василю Ломаченку.

«Хейні дуже і дуже хороший боксер. Але він ще молодий. Чи зможе він побити елітного боксера? Цілком можливо. У нього є для цього всі навики. Та не варто поспішати. Інакше кажучи, можливо, за два роки він буде готовий до бою проти Василя Ломаченка і, можливо, переможе його», - повідомив Арум у коментарі каналу FightHub.