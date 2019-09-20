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    Боб Арум назвав ймовірного переможця Ломаченка

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    Боб Арум - Боб Арум назвав ймовірного переможця Ломаченка
    Боб Арум
    BLH

    Відомий промоутер бачить конкурента українського чемпіона

    Очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум вважає тимчасового чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі Девина Хейні здатним у найближчому майбутньому скласти конкуренцію чемпіону світу за версіями WBC, WBA Super та WBO Василю Ломаченку.

    «Хейні дуже і дуже хороший боксер. Але він ще молодий. Чи зможе він побити елітного боксера? Цілком можливо. У нього є для цього всі навики. Та не варто поспішати. Інакше кажучи, можливо, за два роки він буде готовий до бою проти Василя Ломаченка і, можливо, переможе його», - повідомив Арум у коментарі каналу FightHub.

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