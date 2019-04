Ломаченко - Кролла. Відео нокауту

Василь буквально знищив суперника з Британії

Сьогодні, суботнього ранку за Києвом і пізнього вечора 12 квітня у США українець Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) нокаутував у четвертому раунді британця Ентоні Кроллу (34-7-3, 13 КО) і захистив титули WBA і WBO в легкій вазі.

У перший нокдаун наш земляк відправив суперника вже в третьому раунді.

Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrolla pic.twitter.com/GVwAlYSLgs