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    Ломаченко - Кролла. Відео нокауту

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    На Ентоні Кроллу після нокауту від Василя Ломаченка було страшно дивитися - Ломаченко - Кролла. Відео нокауту
    На Ентоні Кроллу після нокауту від Василя Ломаченка було страшно дивитися
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    Василь буквально знищив суперника з Британії

    Сьогодні, суботнього ранку за Києвом і пізнього вечора 12 квітня у США українець Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) нокаутував у четвертому раунді британця Ентоні Кроллу (34-7-3, 13 КО) і захистив титули WBA і WBO в легкій вазі.

    У перший нокдаун наш земляк відправив суперника вже в третьому раунді.

    А в раунді №4 настала брутальна розв'язка.

    Після бою Ломаченко заявив, що хоче зустрітися з чемпіоном WBС Майкі Ґарсією.

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