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    «Я боролася за кожен м’яч». Світоліна прокоментувала перемогу над Муґурусою

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    Еліна Світоліна перемогла дворазову чемпіонку Grand Slam - «Я боролася за кожен м’яч». Світоліна прокоментувала перемогу над Муґурусою
    Еліна Світоліна перемогла дворазову чемпіонку Grand Slam
    Instagram Еліни Світоліної

    Українка відреагувала на звитягу стримано

    Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свій вихід до третього раунду змагань в Ухані (Китай). У двох сетах вона обіграла екс-першу ракетку світу Ґарбінє Муґурусу з Іспанії – 7:5, 6:2.

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    «Ґарбіньє неймовірно розпочала матч. Вона прекрасно поводилася з м'ячем – мені доводилося дуже непросто. Проте, як і завжди, я намагалася боротися за кожен м'яч, кожен розіграш. Вкотре це принесло результат. У кінці сету я отримала шанс і скористалася ним», - цитує Світоліну офіційний сайт WTA.

    Наступною суперницею Еліни Світоліної стане представниця РФ Свєтлана Кузнєцова. Раніше тенісистки грали одна проти одної тричі – дві перемоги здобула українка.

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