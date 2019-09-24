«Я боролася за кожен м’яч». Світоліна прокоментувала перемогу над Муґурусою



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Еліна Світоліна перемогла дворазову чемпіонку Grand Slam Instagram Еліни Світоліної

Українка відреагувала на звитягу стримано

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свій вихід до третього раунду змагань в Ухані (Китай). У двох сетах вона обіграла екс-першу ракетку світу Ґарбінє Муґурусу з Іспанії – 7:5, 6:2.

«Ґарбіньє неймовірно розпочала матч. Вона прекрасно поводилася з м'ячем – мені доводилося дуже непросто. Проте, як і завжди, я намагалася боротися за кожен м'яч, кожен розіграш. Вкотре це принесло результат. У кінці сету я отримала шанс і скористалася ним», - цитує Світоліну офіційний сайт WTA.

Наступною суперницею Еліни Світоліної стане представниця РФ Свєтлана Кузнєцова. Раніше тенісистки грали одна проти одної тричі – дві перемоги здобула українка.