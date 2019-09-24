Еліна Світоліна перемогла екс-першу ракетку світу і вийшла в третє коло турніру в Китаї



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Перед Муґурусою Еліна Світоліна провела баскетбольне тренування Instagram Еліни Світоліної

Українка не мала проблем з колишньою чемпіонкою Wimbledon

Третя ракетка світу Еліна Світоліна з України успішно розпочала виступи на турнірі із серії Premier 5 у китайському Ухані (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

Змагання провідна українська тенісистка розпочинала з другого кола і перемогла там екс-першого номера світового рейтингу, чемпіонку Roland Garros-2016 і Wimbledon-2017 Ґарбіньє Муґурусу з Іспанії, яка в поточній класифікації WTA йде на 26-му місці.

7:5, 6:2 – на перемогу Еліна витратила годину і 37 хвилин.

В 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться зі ще однією дворазовою переможницею Grand Slam, чемпіонкою US Open-2004 і Roland Garros-2009, 34-річною Свєтланою Кузнєцовою із РФ (WTA №69), яка в другому колі здолала Се Шувей із Тайваню.

Майбутні суперниці зустрічалися між собою тричі: Світоліна перемогла в першому колі Australian Open-2014 і Цинциннаті-2018, але програла у півфіналі Кубка Кремля, куди невідомо навіщо поїхала в 2016-му.

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