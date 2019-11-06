Як «Динамо» громило у Києві ПАОК у юнацькій Лізі УЄФА (відео)
Дублем відзначився Георгій Цитаїшвілі
Команда київського «Динамо», складена з гравців. не старших 19-ти років, впевнено перемогла ПАОК із Салонік у першому матчі другого раунду юнацької Ліги УЄФА. Дублем у цій зустрічі відзначився чемпіон світу-2019 серед молоді Георгій Цитаїшвілі.
«Динамо» (Київ, Україна) - ПАОК (Салоніки, Греція) - 3:0
Голи: 1:0 - Цитаїшвілі (10, з пенальті). 2:0 - Цитаїшвілі (45, з пенальті). 3:0 - Надольський (76)
«Динамо» U19: Нещерет - Скорко, Біловар (Бодня, 90+1), Забарний, Вівчаренко - Білошевський (Окоро, 46) - Надольский, Михайленко (Волошин, 22), Шулянський, Цитаїшвілі (Єфименко, 79) - Ісаєнко. Тренер - Ігор Костюк
ПАОК U19: Таліхманідіс - Тахатос, Панайоту, Міхаїлідіс, Калуцікідіс - Цопуроґлу, Цінґарас, Теодорідіс - Дзоліс, Панідіс, Думціс. Тренер -
Попередження: Білошевський (18) - Калуцікідіс (38), Теодорідіс (73), Куціас (83), Панайоту (85)
ПАОК спробує відіграти три м'ячі через тиждень, у матчі-відповіді на власному полі.