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    Як «Динамо» громило у Києві ПАОК у юнацькій Лізі УЄФА (відео)

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    Георгій Цитаїшвілі відзначився дублем - Як «Динамо» громило у Києві ПАОК у юнацькій Лізі УЄФА (відео)
    Георгій Цитаїшвілі відзначився дублем
    Іван Вербицький

    Дублем відзначився Георгій Цитаїшвілі

    Команда київського «Динамо», складена з гравців. не старших 19-ти років, впевнено перемогла ПАОК із Салонік у першому матчі другого раунду юнацької Ліги УЄФА. Дублем у цій зустрічі відзначився чемпіон світу-2019 серед молоді Георгій Цитаїшвілі.

    «Динамо» (Київ, Україна) - ПАОК (Салоніки, Греція) - 3:0

    Голи: 1:0 - Цитаїшвілі (10, з пенальті). 2:0 - Цитаїшвілі (45, з пенальті). 3:0 - Надольський (76)

    «Динамо» U19: Нещерет - Скорко, Біловар (Бодня, 90+1), Забарний, Вівчаренко - Білошевський (Окоро, 46) - Надольский, Михайленко (Волошин, 22), Шулянський, Цитаїшвілі (Єфименко, 79) - Ісаєнко. Тренер - Ігор Костюк

    ПАОК U19: Таліхманідіс - Тахатос, Панайоту, Міхаїлідіс, Калуцікідіс - Цопуроґлу, Цінґарас, Теодорідіс - Дзоліс, Панідіс, Думціс. Тренер -

    Попередження: Білошевський (18) - Калуцікідіс (38), Теодорідіс (73), Куціас (83), Панайоту (85)

    ПАОК спробує відіграти три м'ячі через тиждень, у матчі-відповіді на власному полі.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Георгій Цитаїшвілі Ігор Костюк Костянтин Вівчаренко Руслан Нещерет ФК ПАОК (Салоніки) Ярослав Надольський
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