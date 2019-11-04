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    Статті

    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Артем Бесєдін забиває аутсайдерам третій м'яч - Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Артем Бесєдін забиває аутсайдерам третій м'яч
    Іван Вербицький

    Кияни забили два м'ячі у меншості

    Команда київського «Динамо» здобула впевнену перемогу 4:0 у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги над аутсайдерами зі «Львова».

    У першій половині першого тайму по м'ячу забили Микола Шапаренко і Віктор Циганков. А трохи згодом вилучення отримав Сергій Сидорчук. Як наслідок, майже дві третини матчу динамівці грали у меншості. Але команда у «Львова», діями якого замість дискваліфікованого виконувача обов'язки наставника Єґіше Мелікяна керував Андрій Березовчук, настільки слабка, що навіть у більшості створити натяків на труднощі киянам не змогла.

    У підсумку в ендшпілі «Динамо» добило клуб, який нікому не потрібен ні у місті Лева, ні за його межами, остаточно. Ще по голу забили нападник Артем Бесєдін і оборонець Денис Попов. Причому останній відзначився не головою, а ногою.

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    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Іван Вербицький

    Відставання «Динамо» від «Шахтаря» наразі продовжує складати десять пунктів. У наступному турі лідери зустрінуться між собою. Киянам у цій зустрічі бракуватиме капітана Сидорчука.

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    ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Львів» Віктор Циганков Беньямін Вербіч Микола Шапаренко Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Олександр Караваєв Артем Шабанов Денис Гармаш Денис Попов Олександр Андрієвський Сергій Борзенко Артем Бесєдін Карлос Де Пена Владислав Приймак Богдан Сарнавський Олексій Михайличенко Анатолій Абдула Андрій Березовчук
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