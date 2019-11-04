Як «Динамо» громило львівських нездар. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»

Артем Бесєдін забиває аутсайдерам третій м'яч Іван Вербицький

Кияни забили два м'ячі у меншості

Команда київського «Динамо» здобула впевнену перемогу 4:0 у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги над аутсайдерами зі «Львова».

У першій половині першого тайму по м'ячу забили Микола Шапаренко і Віктор Циганков. А трохи згодом вилучення отримав Сергій Сидорчук. Як наслідок, майже дві третини матчу динамівці грали у меншості. Але команда у «Львова», діями якого замість дискваліфікованого виконувача обов'язки наставника Єґіше Мелікяна керував Андрій Березовчук, настільки слабка, що навіть у більшості створити натяків на труднощі киянам не змогла.

У підсумку в ендшпілі «Динамо» добило клуб, який нікому не потрібен ні у місті Лева, ні за його межами, остаточно. Ще по голу забили нападник Артем Бесєдін і оборонець Денис Попов. Причому останній відзначився не головою, а ногою.

Відставання «Динамо» від «Шахтаря» наразі продовжує складати десять пунктів. У наступному турі лідери зустрінуться між собою. Киянам у цій зустрічі бракуватиме капітана Сидорчука.