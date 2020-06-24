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    Як Ломаченко і Усик знущалися над стилем Віталія Кличка (відео)

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    Василь Ломаченко і Олександр Усик - відомі гумористи - Як Ломаченко і Усик знущалися над стилем Віталія Кличка (відео)
    Василь Ломаченко і Олександр Усик - відомі гумористи
    Фото із соцмереж

    Пікантному відео уже сім років

    У 2013 році на той час чинні олімпійські чемпіони і ще боксери-любителі Василь Ломаченко і Олександр Усик знущалися з боксерського стилю вічного чемпіона за версією WBC у суперважкій категорії Віталія Кличка.

    Василь показував техніку співвітчизника, а Олександр стверджував, що його друг не вміє робити це так, як сам Віталій.

    Цікаво, що через два роки Усик підпише контракт з промоутерською компанією K2 Promotion, творцем якої якраз є Віталій Кличко зі своїм братом Володимиром.

     Читайте також: Ветеран АТО – про Усика і Ломаченка: Ви не мавпи, а звичайні манкурти
    Віталій Кличко бокс Василь Ломаченко Олександр Усик
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