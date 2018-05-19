Ярмоленко не планує покидати «Боруссію»
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Агент гравця також переконує, що можливий трансфер Ярмоленка є необґрунтованим
Український півзахисник «Боруссії» Д Андрій Ярмоленко заперечив чутки про те, що клуб нібито не планує надалі співпрацювати з ним.
Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що український півзахисник може покинути дортмундський клуб.
«Як і всі вболівальники, дізнався про свій можливий відхід зі ЗМІ. Зі мною в клубі на цю тему ніхто не розмовляв – це питання навіть не піднімалося. Не знаю, звідки ноги ростуть», – сказав Ярмоленко.
Також з цього приводу висловлювався агент гравця Вадим Шаблій, який також переконує, що можливий трансфер Ярмоленка є необґрунтованим.
Нагадаємо, Ярмоленко потрапив до заявки збірної України на найближчі товариські матчі.
У поточному сезоні 28-річний українець провів 26 матчів, забив 6 голів і зробив 6 асистів.
Через травму сухожилля український хавбек пропустив близько трьох місяців.
Джерело: zbirna.com