Ярмоленко побився об заклад зі Срною



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Ярмоленко і Срна dynamo.kiev.ua

Півзахисник національної збірної спрогнозував наступного чемпіона України з футболу

Півзахисник збірної України та англійського «Вест Гему» Андрій Ярмоленко побився об заклад з асистентом тренера «Шахтаря» Даріо Срною щодо майбутнього чемпіона країни з футболу.

Колишній динамівець переконаний, що саме кияни завоюють наступний трофей.

«Можу побитися об заклад з Даріо на вечерю в хорошому ресторані. Я говорю, що саме «Динамо» стане чемпіоном. Якщо переможе «Шахтар», готовий пригостити його в будь-якому хорошому ресторані», - сказав Ярмоленко в ефірі каналу «Фаворит-Спорт».

Нагадаємо, «Динамо» та «Шахтар» зустрінуться між собою 10 серпня на НСК «Олімпійський» в матчі 3-го туру Прем’єр-ліги. Початок о 17:00.