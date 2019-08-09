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    Ярмоленко побився об заклад зі Срною

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    Ярмоленко і Срна - Ярмоленко побився об заклад зі Срною
    Ярмоленко і Срна
    dynamo.kiev.ua

    Півзахисник національної збірної спрогнозував наступного чемпіона України з футболу

    Півзахисник збірної України та англійського «Вест Гему» Андрій Ярмоленко побився об заклад з асистентом тренера «Шахтаря» Даріо Срною щодо майбутнього чемпіона країни з футболу.

    Колишній динамівець переконаний, що саме кияни завоюють наступний трофей.

    «Можу побитися об заклад з Даріо на вечерю в хорошому ресторані. Я говорю, що саме «Динамо» стане чемпіоном. Якщо переможе «Шахтар», готовий пригостити його в будь-якому хорошому ресторані», - сказав Ярмоленко в ефірі каналу «Фаворит-Спорт».

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    Нагадаємо, «Динамо» та «Шахтар» зустрінуться між собою 10 серпня на НСК «Олімпійський» в матчі 3-го туру Прем’єр-ліги. Початок о 17:00.

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