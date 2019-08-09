П'ятов випередив Роналду в рейтинзі найкращих футболістів збірних
Андрій Пятов
dynamo.kiev.ua
Голкіпер «Шахтаря» став найкращим серед українських збірників
Воротар донецького «Шахтаря» Андрій П'ятов став найкращим з українців у рейтинзі футболістів європейських національних збірних, оприлюдненому на сайті УЄФА.
П'ятов посідає 17-ту сходинку серед усіх гравців 55-ти команд. При цьому наш воротар випередив лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду.
Також у топ-100 рейтингу ввійшли від збірної України Євген Коноплянка (74) та Олександр Караваєв (88).
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