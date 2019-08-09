  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    П'ятов випередив Роналду в рейтинзі найкращих футболістів збірних

    • Розсилка
    Андрій Пятов - П'ятов випередив Роналду в рейтинзі найкращих футболістів збірних
    Андрій Пятов
    dynamo.kiev.ua

    Голкіпер «Шахтаря» став найкращим серед українських збірників

    Воротар донецького «Шахтаря» Андрій П'ятов став найкращим з українців у рейтинзі футболістів європейських національних збірних, оприлюдненому на сайті УЄФА.

    П'ятов посідає 17-ту сходинку серед усіх гравців 55-ти команд. При цьому наш воротар випередив лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду.

    Також у топ-100 рейтингу ввійшли від збірної України Євген Коноплянка (74) та Олександр Караваєв (88).  

    Читайте також: «Баварія» забила 23 м’ячі в товариському матчі (відео) 
    Читайте також
    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій П'ятов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ