П'ятов випередив Роналду в рейтинзі найкращих футболістів збірних



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Андрій Пятов dynamo.kiev.ua

Голкіпер «Шахтаря» став найкращим серед українських збірників

Воротар донецького «Шахтаря» Андрій П'ятов став найкращим з українців у рейтинзі футболістів європейських національних збірних, оприлюдненому на сайті УЄФА.

П'ятов посідає 17-ту сходинку серед усіх гравців 55-ти команд. При цьому наш воротар випередив лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Також у топ-100 рейтингу ввійшли від збірної України Євген Коноплянка (74) та Олександр Караваєв (88).