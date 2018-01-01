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    Ярмоленко все ще далекий від повернення до складу «Боруссії» Дортмунд

    Українець продовжує відновлюватися після травми
    Український вінгер «Боруссії» Дортмунд Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми ноги. В кінці січня стало відомо, що гравець пропустить кілька тижнів через пошкодження, яке він отримав в матчі з «Фрайбургом». Пізніше Ярмоленко зазначив, що місяць буде ходити на милицях, а після цього ще якийсь час піде на
    • Сьогодні, 14:36
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    Андрій Ярмоленко. Фото: Getty Images
    Андрій Ярмоленко. Фото: Getty Images

    Українець продовжує відновлюватися після травми

    Український вінгер «Боруссії» Дортмунд Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми ноги.

    В кінці січня стало відомо, що гравець пропустить кілька тижнів через пошкодження, яке він отримав в матчі з «Фрайбургом».

    Пізніше Ярмоленко зазначив, що місяць буде ходити на милицях, а після цього ще якийсь час піде на поліпшення фізичних кондицій.

    Як 20 лютого зазначив наставник «Боруссії» Петер Штегер в коментарі Kicker, в найближчі тижні він Ярмоленка в складі не чекає, так як гравець продовжує відновлюватися.

    Без Ярмоленка команда обіграла «Кельн», «Гамбург» і «Боруссію» Менхенглабдах в чемпіонаті Німеччини, а також впоралася з «Аталантою» в першому матчі плей-офф Ліги Європи.

    У складі дортмундської команди форвард провів 24 матчі, забив шість голів і зробив чотири результативні передачі.

    Джерело: sportarena.com

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