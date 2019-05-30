Ястремська достроково, не зі своєї вини попрощалася з Roland Garros
Відкритий чемпіонат Франції завершився для Даяни Ястремської не так, як вона планувала
Великий теніс України
Сьогодні Даяна мала стартувати в парному розряді
Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступ на другому в році турнірі із серії Grand Slam – Roland Garros у Парижі – і в парному розряді.
Напарниця Даяни Ястремської відмовилася від виступу в парній сітці.
На сьогодні, 30 травня, був запланований парний матч Даяна Ястремська/Анастасія Потапова (РФ) проти Менді Мінелли (Люксембург)/Елісон ван Ейтванк (Бельгія). Потапова відмовилася від виступу через пошкодження. У росіянки – травма лівого стегна.Нагадаємо, що в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції третя ракетка України і 32-й номер світової класифікації Ястремська програла в першому колі Карлі Суарес-Наварро з Іспанії.
Джерело: Великий теніс України