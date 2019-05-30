  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ястремська достроково, не зі своєї вини попрощалася з Roland Garros

    • Розсилка
    Відкритий чемпіонат Франції завершився для Даяни Ястремської не так, як вона планувала - Ястремська достроково, не зі своєї вини попрощалася з Roland Garros
    Відкритий чемпіонат Франції завершився для Даяни Ястремської не так, як вона планувала
    Великий теніс України

    Сьогодні Даяна мала стартувати в парному розряді

    Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступ на другому в році турнірі із серії Grand Slam – Roland Garros у Парижі – і в парному розряді.

    Напарниця Даяни Ястремської відмовилася від виступу в парній сітці.

    На сьогодні, 30 травня, був запланований парний матч Даяна Ястремська/Анастасія Потапова (РФ) проти Менді Мінелли (Люксембург)/Елісон ван Ейтванк (Бельгія). Потапова відмовилася від виступу через пошкодження. У росіянки – травма лівого стегна.

    Нагадаємо, що в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції третя ракетка України і 32-й номер світової класифікації Ястремська програла в першому колі Карлі Суарес-Наварро з Іспанії.

    Джерело: Великий теніс України

    Читайте також
    Даяна Ястремська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ