Ястремська достроково, не зі своєї вини попрощалася з Roland Garros



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Відкритий чемпіонат Франції завершився для Даяни Ястремської не так, як вона планувала Великий теніс України

Сьогодні Даяна мала стартувати в парному розряді

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступ на другому в році турнірі із серії Grand Slam – Roland Garros у Парижі – і в парному розряді.

Напарниця Даяни Ястремської відмовилася від виступу в парній сітці.

На сьогодні, 30 травня, був запланований парний матч Даяна Ястремська/Анастасія Потапова (РФ) проти Менді Мінелли (Люксембург)/Елісон ван Ейтванк (Бельгія). Потапова відмовилася від виступу через пошкодження. У росіянки – травма лівого стегна.

Нагадаємо, що в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції третя ракетка України і 32-й номер світової класифікації Ястремська програла в першому колі Карлі Суарес-Наварро з Іспанії.

Джерело: Великий теніс України