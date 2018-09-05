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    Козлова поступилася третій «сіяній» на старті тенісного турніру у Чикаго

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    Катерина Козлова - Козлова поступилася третій «сіяній» на старті тенісного турніру у Чикаго
    Катерина Козлова

    Тепер за честь України постоїть тільки Даяна Ястремська

    Катерина Козлова ненадовго затрималася на турнірі серії WTA 125k Series в американському Чикаго.

    Українська тенісистка поступилася у першому ж раунді основної сітки.

    Її кривдницею стала Заріна Діяс з Казахстану, яка має третій номер «посіву» на даному турнірі.

    Зустріч протривала три сети, але в останньому з них боротьби не вийшло – Козлова взяла лише один гейм.

    Зауважимо, що на турнірі ще не стартувала інша українка – Даяна Ястремська.

    Oracle Challenger Series - 2018

    WTA 125k Series

    Жіночий тенісний турнір у Чикаго, США

    Призовий фонд: $150,000

    Перше коло

    Заріна Діяс (Казахстан, 3) – Катерина Козлова (Україна) – 3:6, 6:2, 6:1

    США теніс Катерина Козлова Даяна Ястремська
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