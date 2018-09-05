Козлова поступилася третій «сіяній» на старті тенісного турніру у Чикаго
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Розсилка
Катерина Козлова
Тепер за честь України постоїть тільки Даяна Ястремська
Катерина Козлова ненадовго затрималася на турнірі серії WTA 125k Series в американському Чикаго.
Українська тенісистка поступилася у першому ж раунді основної сітки.
Її кривдницею стала Заріна Діяс з Казахстану, яка має третій номер «посіву» на даному турнірі.
Зустріч протривала три сети, але в останньому з них боротьби не вийшло – Козлова взяла лише один гейм.
Зауважимо, що на турнірі ще не стартувала інша українка – Даяна Ястремська.
Oracle Challenger Series - 2018
WTA 125k Series
Жіночий тенісний турнір у Чикаго, США
Призовий фонд: $150,000
Перше коло
Заріна Діяс (Казахстан, 3) – Катерина Козлова (Україна) – 3:6, 6:2, 6:1