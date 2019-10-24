Ястремська програла бельгійці Бертенс на Малому підсумковому турнірі в Китаї



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Даяна Ястремська УНІАН

Українка поступилася в боротьбі за вихід з групи

Українка Даяна Ястремська програла в двох сетах бельгійці Кікі Бертенс у боротьбі за вихід з групи на турнірі WTA Elite Trophy в китайському Чжухаї.

Рахунок матчу, який тривав 84 хвилини – 4:6, 3:6.

Ястремська виступала в одній групі з Бертенс та Донною Векич. У першому матчі наша 19-річна тенісистка перемогла Векич.

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