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    Італійський клуб бажає повернути Ібрагімовича в Європу

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    Златан Ібрагімович - Італійський клуб бажає повернути Ібрагімовича в Європу
    Златан Ібрагімович
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    Керівництво «Наполі» веде перемовини з форвардом «Лос-Анджелес Гелексі» Златаном Ібрагімовичем

    Італійський «Наполі» бажає повернути в Європу шведського  форварда «Лос-Анджелес Гелексі» Златана Ібрагімовича. Керівництво клубу вже веде перемовини з футболістом стосовно цього питання, інформує La Gazzetta dello Sport.

    Неаполітанці пропонують 38-річному нападнику угоду до кінця сезону з можливістю продовження ще на рік. За кілька місяців Ібрагімович стане вільним агентом.

    Ібрагімович бажає укласти угоду до 2021 року за 5 мільйонів євро. Натомість «Наполі» пропонує 1,5 мільйона на півроку та ще 3 мільйони, якщо угоду продовжать ще на рік.

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    Ібрагімович раніше вже виступав у Італії за «Мілан», «Інтер» та «Ювентус».

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