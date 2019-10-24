Італійський клуб бажає повернути Ібрагімовича в Європу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Златан Ібрагімович Фейсбук

Керівництво «Наполі» веде перемовини з форвардом «Лос-Анджелес Гелексі» Златаном Ібрагімовичем

Італійський «Наполі» бажає повернути в Європу шведського форварда «Лос-Анджелес Гелексі» Златана Ібрагімовича. Керівництво клубу вже веде перемовини з футболістом стосовно цього питання, інформує La Gazzetta dello Sport.

Неаполітанці пропонують 38-річному нападнику угоду до кінця сезону з можливістю продовження ще на рік. За кілька місяців Ібрагімович стане вільним агентом.

Ібрагімович бажає укласти угоду до 2021 року за 5 мільйонів євро. Натомість «Наполі» пропонує 1,5 мільйона на півроку та ще 3 мільйони, якщо угоду продовжать ще на рік.

Читайте також: Клубний чемпіонат світу 2021 року пройде влітку в Китаї

Ібрагімович раніше вже виступав у Італії за «Мілан», «Інтер» та «Ювентус».