Йоганнес Бьо та Норвегія захопили лідерство у заліках Кубку світу
- Вчора, 20:32
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Розсилка
Біатлоніст лідирує у загальному заліку, а також у заліку індивідуальних гонок
У четвер, 30 листопада, в Естерсунді у межах першого етапу Кубку світу з біатлону пройшла чоловіча індивідуальна гонка.
Як уже повідомляв «Главком», її виграв Йоганнес Бьо, який таким чином кинув виклик Мартену Фуркаду.
Водночас, українські біатлоністи не змогли потрапити навіть до двадцятки кращих.
Відразу після завершення гонки було оновлено рейтинги Кубку світу.
Загальний залік у чоловіків
1. Йоганнес Бьо (Норвегія) – 60
2. Кантен Фійон Майє (Франція) – 54
3. Мартен Фуркад (Франція) – 48
4. Юліан Ебергард (Австрія) – 43
5. Антон Бабіков (Росія) – 40
...23. Артем Прима (Україна) – 18
...24. Сергія Семенов (Україна) – 17
Залік індивідуальних гонок у чоловіків
1. Йоганнес Бьо (Норвегія) – 60
2. Кантен Фійон Майє (Франція) – 54
3. Мартен Фуркад (Франція) – 48
4. Юліан Ебергард (Австрія) – 43
5. Антон Бабіков (Росія) – 40
...23. Артем Прима (Україна) – 18
...24. Сергія Семенов (Україна) – 17
Кубок націй у чоловіків
1. Норвегія – 742.0
2. Німеччина – 736.0
3. Франція – 730.0
4. Росія – 668.0
5. Австрія – 658.0
6. Італія – 648.0
7. Швеція – 628.0
8. Україна – 553.0