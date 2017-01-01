Йоганнес Бьо та Норвегія захопили лідерство у заліках Кубку світу

Біатлоніст лідирує у загальному заліку, а також у заліку індивідуальних гонок

У четвер, 30 листопада, в Естерсунді у межах першого етапу Кубку світу з біатлону пройшла чоловіча індивідуальна гонка. Як уже повідомляв «Главком», її виграв Йоганнес Бьо, який таким чином кинув виклик Мартену Фуркаду. Водночас, українські біатлоністи не змогли потрапити навіть до двадцятки кращих. Відразу після завершення гонки