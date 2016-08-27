Йоганнес Бьо виграє індивідуальну гонку в Естерсунді та кидає виклик Мартену Фуркаду

Українські біатлоністи не змогли потрапити навіть до двадцятки кращих

У четвер, 30 листопада, у боротьбу в індивідуальних змаганнях Кубку світу з біатлону сезону-2017/18 вступали чоловіки. У шведському Естерсунді відбулася індивідуальна гонка на 20 км. Українські спортсмени полюбляють подібні класичні біатлонні гонки, що напередодні підтвердила Юлія Джима. Вона здобула бронзову нагороду, закривши всі вогневі рубежі,

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Йоганнес Бьо

Українські біатлоністи не змогли потрапити навіть до двадцятки кращих

У четвер, 30 листопада, у боротьбу в індивідуальних змаганнях Кубку світу з біатлону сезону-2017/18 вступали чоловіки. У шведському Естерсунді відбулася індивідуальна гонка на 20 км.

Українські спортсмени полюбляють подібні класичні біатлонні гонки, що напередодні підтвердила Юлія Джима. Вона здобула бронзову нагороду, закривши всі вогневі рубежі, хоча до останнього претендувала на срібло. Однак Юлія трохи програла у швидкості Надії Скардіно з Білорусі та Сюнневе Сулемдаль з Норвегії. Крім того, чисто пройшла гонку Валя Семеренко, проте невисокий темп дозволив їй у підсумковому заліку розташуватися лише на четвертому рядку.

У звітній гонці особливі надії покладалися на Сергія Семенова (восьмий стартовий номер) та Артема Приму (20-й). При всі повазі до Володимира Сємакова, Руслана Ткаленка й Олександра Жирного, не дуже вірилося, що ці спортсмени зможуть потрапити хоча б до двадцятки чи тридцятки кращих.

Семенов на розгоні перед першою стрільбою, очевидно, не хотів поспішати. По-іншому пояснити відставання у 35 секунд від лідерів було неможливо. Ставка на нешвидкий темп, якщо така і була, себе не виправдала. Сергій промахнувся одного разу, що, звичайно ж, відкинуло його далеко навіть від топ-20.

Не зумів Семенов пройти без промаху і другий вогневий рубіж, після чого стало зрозуміло, що боротися за високі місця Сергій сьогодні не зможе. Промайнула думка, що Семенову було б добре взагалі зачепитися бодай за очки... Але Сергій не здався – наступні дві стрільби він пройшов без промахів. І це, зрозуміло, повернуло його у боротьбу за потрапляння у двадцятку кращих.

Після перших не зовсім вдалих двох вогневих рубежів Семенова, всі сподівання прихильників українського біатлону почали покладатися на Приму. Й Артем не підвів, провівши досить непогану гонку. І якби не прикрий промах четвертим пострілом на останній стрільбі, бути йому на фініші у топ-15.

А так, у підсумковому протоколі Прима та Семенов фінішували один за одним. Маючи по дві додаткові штрафні хвилини, Артем все ж випередив Сергія на 18 секунд. Обидва до останнього розраховували потрапити у топ-20, але все ж їх потіснили подалі – на 23-є та 24-е місця.

Щодо інших українців, то вони опинилися далеко за межами очкової зони. Володимир Сємаков з п’ятьма промахами фінішував 78-м, Руслан Ткаленко також з п’ятьма – 82-м, а Олександр Жирний з шістьма – 96-м зі 108-ми спортсменів, які брали участь у гонці.

А перемогу у цій індивідуальній гонці здобув норвежець Йоганнес Бьо, який бездоганно пройшов усю дистанцію. Найближчого переслідувача – француза Кантена Фійона Майє – він випередив на дві хвилини.

Однак, не у цьому головна новина цього дня. Справа у тому, що Йоганнес чистим ходом виграв у самого Мартена Фуркада. І виграв не кілька миттєвостей, а 14 секунд. Що ж, у такому разі сезон обіцяє бути надзвичайно цікавим. Бьо став першим, хто кинув виклик Мартену у новому сезоні.

Кубок світу з біатлону сезону-201718

Перший етап, Естерсунд (Швеція)

Чоловіча індивідуальна гонка, 20 км

1. Йоганнес Бьо (Норвегія) (0+0+0+0) – 53:24.5

2. Кантен Фійон Майє (Франція) (0+0+0+0) - +2:01.0

3. Мартен Фуркад (Франція) (0+0+0+2) - +2:14.3

4. Юліан Ебергард (Австрія) (0+0+0+1) - +2:17.5

5. Антон Бабіков (Росія) (0+0+0+0) - +2:20.7

...23. Артем Прима (Україна) (0+1+0+1) - +4:19.0

...24. Сергія Семенов (Україна) (1+1+0+0) - +4:37.5

...78. Володимир Сємаков (Україна) (1+1+3+0) - +9:04,3

...82. Руслан Ткаленко (Україна) (0+1+0+4) - +9:35,1

...97. Олександр Жирний (Україна) (2+1+2+1) - +10:56,9

«Главком»