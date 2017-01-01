Юлія Левченко буде юним лідером змін від України на Юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині

Така рекомендація Національного олімпійського комітету України

Міжнародний Олімпійський Комітет затвердив склад юних лідерів змін на ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ), які з 6-го по 18-те жовтня 2018 року відбудуться в аргентинському Буенос-Айресі. За рекомендацією Національного олімпійського комітету України, підтриманої МОК, Україну на цьому престижному форумі представлятиме чемпіонка ІІ Юнацьких



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Юлія Левченко

Така рекомендація Національного олімпійського комітету України

Міжнародний Олімпійський Комітет затвердив склад юних лідерів змін на ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ), які з 6-го по 18-те жовтня 2018 року відбудуться в аргентинському Буенос-Айресі.

За рекомендацією Національного олімпійського комітету України, підтриманої МОК, Україну на цьому престижному форумі представлятиме чемпіонка ІІ Юнацьких Олімпійських ігор у Нанкіні-2014, срібна призерка чемпіонату світу-2017 зі стрибків у висоту Юлія Левченко.

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.

Програма лідерів змін є новим етапом успішного розвитку проекту «Молоді посли», що вже вп'яте реалізується Міжнародним олімпійським комітетом у межах культурно-освітньої програми Юнацьких Олімпійських ігор.

Головна місія відібраних 76-ти юних лідерів змін в Буенос-Айресі – це підтримка молодих спортсменів на основі власного досвіду участі на ЮОІ.

Протягом Ігор лідери супроводжуватимуть свої команди, вболіватимуть і підтримуватимуть їх, разом з ними братимуть участь у культурно-освітніх програмах, зокрема, у заходах і семінарах на теми: кар'єри у спорті, профілактики травм, антидопінгу, спілкуванню з засобами масової інформації тощо.

Участь у III літніх ЮОІ братимуть участь біля 4 тисяч спортсменів віком від 15-ти до 18-ти років з 206 країн світу.

Дивіться найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики Юлії Левченко.